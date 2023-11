Direct Guerre entre Israël et le Hamas : l'armée israélienne poursuit ses frappes nocturnes avant la libération des otages repoussée à vendredi au plus tôt

L'accalmie n'est pas pour tout de suite. L'accord de trêve entre Israël et le Hamas n'entrera pas en vigueur avant vendredi, a fait savoir le chef du Conseil national de la sécurité israélien dans la nuit du mercredi 22 novembre au jeudi 23 novembre. Les négociations "se poursuivent sans cesse", a-t-il ajouté. Dans le même temps, l'agence de presse palestinienne Wafa a fait état de frappes israéliennes nocturnes, ce qui corrobore la volonté des autorités israéliennes de ne pas faire de pause pour l'instant. Suivez la situation dans notre direct.

"Cette guerre continue", affirme le Premier ministre israélien. Benyamin Nétanyahou s'est exprimé, mercredi, quelques heures après l'annonce d'un accord trouvé pour libérer au moins 50 otages israéliens détenus par le Hamas et mettre en place une trêve de quatre jours. "Cette guerre continue jusqu'à ce que l'on atteigne tous nos objectifs, récupérer nos otages et anéantir le Hamas", a-t-il affirmé.

Le fils d'un député du Hezbollah tué dans un bombardement israélien au Liban. Le fils de Mohamed Raad, président du groupe du Hezbollah au parlement libanais, et quatre autres combattants ont été tués mercredi dans un bombardement israélien dans le Sud du Liban, a annoncé le mouvement chiite, qui est un allié du Hamas palestinien. De son côté, l'armée israélienne a annoncé mercredi soir avoir frappé un certain nombre de cibles du Hezbollah et de points d'origines de tirs en provenance du Liban, y compris une "cellule terroriste" du Hezbollah, et des infrastructures.

Joe Biden discute de la trêve à Gaza avec ses partenaires du Moyen-Orient. Le président américain s'est entretenu mercredi avec les dirigeants du Qatar, de l'Egypte et d'Israël au sujet de l'accord de libération d'otages et de trêve à Gaza entre Israël et le Hamas palestinien. Le locataire de la Maison Blanche a aussi évoqué avec ses interlocuteurs la question de l'acheminement de l'aide dans la bande de Gaza, où la crise humanitaire s'amplifie.