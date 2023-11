Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du mardi 28 novembre

La guerre entre Israël et le Hamas est entrée, mardi 28 novembre, dans son 53e jour. Au départ, la trêve conclue entre les deux parties auraient dû prendre fin dans la soirée de mardi. Elle a finalement été prolongée de deux jours lundi, sous l'égide du Qatar, de l'Egypte et des Etats-Unis, offrant un répit supplémentaire aux habitants de la bande de Gaza dévastée. Et permettant également la libération de nouveaux otages et de nouveaux prisonniers mardi soir. Voici ce qu'il faut retenir de la journée.

Douze otages libérés, dont dix Israéliens

L'armée israélienne a annoncé dans un communiqué publié en début de soirée sur Telegram, que douze otages, dont dix Israéliens et deux Thaïlandais, sont bien arrivés sur le territoire israélien, après avoir été remis un peu plus tôt à la Croix-Rouge par le Hamas à Rafah. En échange, 30 prisonniers palestiniens, des femmes et des jeunes de moins de 19 ans, ont été libérés, a annoncé l'autorité pénitentiaire israélienne. Jusqu'ici, les otages israéliens libérés sont uniquement des femmes et des enfants. Les détenus palestiniens sont des femmes et des jeunes de moins de 19 ans. En outre, 21 otages étrangers, en majorité des Thaïlandais vivant en Israël, ont été libérés hors du cadre de cet accord.

Deux Palestiniens tués en Cisjordanie

Deux adolescents palestiniens ont été tués lors de heurts avec l'armée israélienne en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 56 ans, a annoncé le ministère de la Santé palestinien, dirigé par le Hamas. Le premier, âgé de 14 ans, a été tué à Toubas, dans le nord de la Cisjordanie, le second, âgé de 17 ans, près de Ramallah, où siège l'Autorité palestinienne.

Des témoins ont raconté à l'AFP que des heurts avaient éclaté à Toubas. Des jeunes ont jeté des pierres sur des véhicules de l'armée israélienne et des soldats ont répondu en ouvrant le feu. De son côté, l'armée israélienne a assuré être venue "arrêter deux suspects recherchés". "Des hommes armés ont tiré sur les forces de sécurité qui ont répliqué à balles réelles", a-t-elle ajouté.

Situation humanitaire "catastrophique "à Gaza

Dans le cadre de l'accord de trêve, plusieurs centaines de camions chargés d'aide ont pu entrer depuis vendredi dans la bande de Gaza, via le poste-frontière de Rafah avec l'Egypte. Une partie d'entre eux ont gagné le nord, la partie du territoire la plus dévastée par la guerre. Mais "la situation humanitaire à Gaza reste catastrophique", a déclaré l'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient, Tor Wennesland.

Il faudrait l'arrivée de "200 camions [d'aide] par jour pendant au moins deux mois", a également affirmé l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa). Plus de la moitié des logements de l'enclave ont été endommagés ou détruits par la guerre, selon l'ONU, et 1,7 million des 2,4 millions d'habitants ont été déplacés.

Discussions pour prolonger la trêve

En coulisses, les médiateurs s'activent pour prolonger la trêve au-delà de jeudi. Par ailleurs, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken est attendu de nouveau en Israël et en Cisjordanie cette semaine. Les chefs des services de renseignement américain et israélien se sont rendus à Doha pour tenter de "consolider les progrès de l'accord de pause humanitaire prolongée". Et également discuter avec le Premier ministre du Qatar de la "prochaine phase" d'un accord potentiel entre le Hamas et Israël, selon une source informée citée par l'AFP.