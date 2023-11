Guerre entre Israël et le Hamas : à Paris, un millier de manifestants appellent au "cessez-le-feu immédiat" à Gaza

A partir de 18 heures, une foule compacte s'est réunie au centre de la place de la République, avec des drapeaux et pancartes de soutien au peuple palestinien et aux habitants de Gaza.

Temps de lecture : 1 min

"Cessez-le-feu immédiat et halte au massacre à Gaza." Plus d'un millier de personnes se sont rassemblées, jeudi 2 novembre dans la soirée, à Paris, pour demander l'arrêt du "massacre à Gaza" et un "cessez-le-feu immédiat", lors d'une manifestation autorisée par la préfecture de police à l'appel d'élus La France insoumise, de collectifs politiques et syndicaux.

A partir de 18 heures, une foule compacte s'est réunie au centre de la place de la République, brandissant des drapeaux et des pancartes de soutien au peuple palestinien et aux habitants de Gaza. "Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine", "Israël assassin, Macron complice" : les manifestants ont scandé à pleins poumons différents slogans propalestiniens. "Stop au génocide à Gaza", a-t-on également pu lire sur plusieurs pancartes.

Ce rassemblement "en solidarité au peuple palestinien" n'a pas été interdit par la préfecture de police, le préfet de police Laurent Nuñez ayant expliqué lundi avoir "confiance en les organisateurs", sur BFMTV/RMC. La manifestation a rassemblé des membres de LFI, du Parti communiste français (PCF), du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA), de Lutte ouvrière et d'associations comme le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (Mrap).