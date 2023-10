Guerre entre Israël et Gaza : "À Gaza, la situation humanitaire est très proche de devenir catastrophique dans les prochaines heures" s'inquiète le CICR

Le secteur de la santé est surmené alors qu'il doit répondre aux besoins qui sont en train de croître chaque minute, alerte le CICR.

"À Gaza, la situation humanitaire est très proche de devenir catastrophique dans les prochaines heures", s'inquiète jeudi 12 octobre sur franceinfo Imene Trabelsi, porte-parole du CICR (Comité international de la Croix-Rouge) au Moyen-Orient, alors que les opérations militaires israéliennes se poursuivent dans la bande de Gaza qui fait l'objet d'un blocus total.

Environ 150 Israéliens, étrangers et binationaux ont été pris en otage par le Hamas, selon le gouvernement israélien, après les attaques contre Israël. Il n'y a "pas d'accès à l'eau, pas d'accès à l'électricité" et "le secteur de la santé est surmené alors qu'il doit répondre aux besoins qui sont en train de croître chaque minute", ajoute Imene Trabelsi.

franceinfo : Êtes-vous directement en contact avec le Hamas aujourd'hui ?

Imene Trabelsi : Le Comité international de la Croix-Rouge est en contact avec toutes les parties concernées par le conflit y compris le Hamas et les autorités israéliennes. Nous nous tenons prêts afin de commencer des visites. Il est important de rappeler que la prise d'otages est interdite par le droit humanitaire international. Dans les deux camps, ce sont des civils qui sont en train de payer le prix de cette violence. Nous avons reçu d'innombrables appels de familles concernées par la disparition de l'un de leurs proches, des familles qui sont en Israël et des familles qui sont présentes à Gaza.

"Nous nous tenons prêts pour intervenir comme humanitaires neutres. Le CICR entretient un dialogue bilatéral et confidentiel, très peu d'échanges sont divulgués au grand public", Imene Trabelsi, à franceinfo

Est-ce que le Hamas est prêt à laisser la Croix-Rouge entrer en contact avec les otages ?

Les discussions sont en cours et il y a très peu d'informations que je peux partager en ce moment. Nous sommes prêts à commencer ces visites et à faciliter la communication entre les personnes prises en otage et leurs familles.

Il est très important que les parties du conflit comprennent et appliquent leurs obligations légales qui consistent à protéger les civils et à ce qu'ils aient accès aux ressources basiques comme l'eau, la nourriture et l'accès à la santé.

Les humanitaires arrivent à travailler dans cette situation de chaos à Gaza ?

Les civils sont victimes de cette violence, mais aussi les personnes qui sont actives dans les secours. Hier [mercredi] nous avons perdu deux collègues qui travaillent pour le Croissant rouge palestinien, touchés lors d'un bombardement. Il est aujourd'hui inacceptable que des personnes qui essaient de sauver des vies perdent leur vie pendant qu'ils sont en train d'effectuer leurs missions purement humanitaires.