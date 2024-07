Guerre au Proche-Orient : l'Argentine qualifie le Hamas d'"organisation terroriste internationale"

L'Argentine a qualifié le mouvement islamiste palestinien Hamas d'"organisation terroriste internationale" en raison des attaques menées en Israël le 7 octobre et d'"un long historique d'attentats", a annoncé la présidence dans un communiqué publié dans la nuit de vendredi 12 à samedi 13 juillet. Les Etats-Unis, l'Union européenne, le Canada ou encore le Royaume-Uni considèrent déjà le Hamas comme une organisation "terroriste".

"De plus, ces dernières années ont été révélés ses liens avec la République islamique d'Iran, dont le régime a été reconnu responsable des attentats contre l'ambassade d'Israël à Buenos Aires et la mutuelle israélienne Amia (...) qui ont coûté la vie à plus de 100 citoyens argentins", souligne-t-il.

Javier Milei, fervent défenseur d'Israël

La justice argentine a statué en avril dernier que les attentats contre l'ambassade d'Israël en 1992 (29 morts et plus de 200 blessés) et la mutuelle israélienne Amia en 1994 à Buenos Aires (85 morts, plus de 300 blessés) avaient été commandités par l'Iran. Le pays abrite la plus grande communauté juive d'Amérique latine, avec quelque 250 000 membres.

Javier Milei, un ardent défenseur d'Israël, y a effectué en février son premier déplacement diplomatique après son élection fin 2023. Il y a défendu le droit de l'Etat hébreu à se défendre face à ce qu'il a décrit comme "du nazisme du XXIe siècle" et a annoncé un projet de déménagement de l'ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem, salué par Israël et condamné par le Hamas.