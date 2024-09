Guerre au Proche-Orient : des tracts israéliens appellent des habitants du sud du Liban à évacuer

Israël évoque une initiative isolée, sans validation officielle. Des tracts israéliens ont été largués sur le sud du Liban, dimanche 15 septembre, demandant aux habitants d'évacuer, une première depuis le début des affrontements entre Israël et le mouvement islamiste libanais Hezbollah début octobre.

Les tracts ont été largués au-dessus de Wazzani, à environ 5 km de la frontière, selon l'agence officielle libanaise ANI et le maire de la commune. "A tous les habitants et résidents des zones des camps de réfugiés, le Hezbollah tire depuis votre région. Vous devez quitter immédiatement vos foyers et vous diriger vers le nord de la région de Khiam avant 16 heures, et ne pas revenir dans cette zone jusqu'à la fin de la guerre", peut-on y lire. "Toute personne se trouvant dans cette zone après cette heure sera considérée comme un élément terroriste", est-il ajouté.

Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a affirmé qu'il s'agissait d'une "initiative de la brigade 769 qui n'avait pas été approuvée par le commandement du Nord" et qu'une enquête avait été ouverte. Les tracts ont été largués à l'aide d'un drone sur une zone depuis laquelle des "roquettes ont été tirées vers le nord d'Israël ces dernières semaines", a précisé l'armée.