Guerre à Gaza : le Hamas "présente ses excuses" aux habitants de l'enclave palestinienne pour les souffrances causées par le conflit

Pour la première fois en six mois, le Hamas a présenté "ses excuses" aux habitants de la bande de Gaza pour les souffrances causées par la guerre. Dans un communiqué publié sur Telegram dans la soirée du dimanche 31 mars, le mouvement islamiste palestinien reconnaît "l'épuisement" de la population et les difficultés causées par la guerre contre l'armée israélienne.

Tout en adressant "un message de remerciements au peuple", le Hamas réitère aussi sa volonté de poursuivre cette guerre qui, selon lui, doit permettre de parvenir à "la victoire et la liberté" des Palestiniens. Le mouvement, considéré comme terroriste par l'Union européenne et les Etats-Unis, notamment, insiste sur les mesures qu'il dit avoir essayé de mettre en place pour amoindrir les difficultés, notamment des tentatives de "contrôle des prix" dans la limite de ses capacités "étant donné l'agression en cours".

Plus d'un million de personnes entassées à Rafah

Le Hamas a également affirmé échanger avec "l'ensemble des composantes" de la société gazaouie, mentionnant les autres mouvements armés, les "comités populaires" et "les familles" afin de "résoudre les problèmes provoqués par l'occupation".

Les besoins humanitaires sont immenses dans ce territoire déjà miné avant la guerre par un blocus israélien imposé depuis 2006, la pauvreté et le chômage. L'aide y entre au compte-gouttes, et la majeure partie de la population a été déplacée dans la partie la plus au sud, autour de Rafah, près de la frontière égyptienne fermée. Cette ville, qui comptait moins de 300 000 habitants avant la guerre, en abriterait plus d'un million désormais, selon les estimations de l'ONU.