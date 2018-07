Gaza, l'art dans les ruines

C'était le week-end dernier.

Parmi les 10aines de raids israéliens (2 adolescents palestiniens avaient été tués), l'un d'eux avait touché le "Village des arts et de l'artisanat".

Le symbole a choqué beaucoup d'artistes, dont Somaya Shahine

"Je me suis sentie désolée pour l'endroit, car c'est un lieu qui montre notre culture, nos ambitions, et nos beaux souvenirs. Cela signifie qu'un endroit comme cela ne devrait pas être touché par l'occupation car c'est un lieu qui touche tous les jeunes et qui est un centre culturel qui transmet nos idées à travers nos peintures."

Ils ont donc décidé de répliquer, avec leurs armes : en exposant leurs oeuvres parmi les décombres. Un acte de résistance, selon Malak Abed :

"Je suis ici pour exposer mon travail qui montre l'art de Jérusalem et pour faire revivre le 'Village des arts et de l'artisanat'. Cela (les frappes) ne nous empêchera pas de dessiner, au contraire, cela nous donne de la détermination."