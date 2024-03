Guerre entre Israël et le Hamas : Emmanuel Macron demande "la vérité" et "la justice" après les tirs israéliens sur des civils lors d'une distribution d'aide alimentaire à Gaza

Emmanuel Macron a exprimé vendredi 1er mars sa "plus ferme réprobation" et exigé "vérité" et "justice", après la mort annoncée par le Hamas de plus de 110 personnes lors d'une distribution d'aide à Gaza, la veille. Il a de nouveau appelé à un "cessez-le-feu" afin de "permettre à l’aide humanitaire d’être distribuée". "A Gaza, la situation est dramatique. Toutes les populations civiles doivent être protégées", a-t-il écrit sur X. Quelques heures plus tard, le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, a annoncé sur France Inter que Paris allait demander "une enquête indépendante".

Profonde indignation face aux images qui nous parviennent de Gaza où des civils ont été pris pour cible par des soldats israéliens.



Des centaines de Palestiniens se sont rués sur des camions qui devaient livrer de l'aide humanitaire aux civils de Gaza, jeudi. Selon les habitants sur place, la situation a dégénéré et l'armée israélienne a tiré sur la foule. Si les circonstances de cette tuerie doivent être éclaircies, l'armée israélienne a reconnu avoir ouvert le feu. Une situation qui a soulevé au sein de la communauté internationale indignation et appels à établir les responsabilités.