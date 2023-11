Direct Guerre entre Israël et le Hamas : "nous nous attendons à ce que des douzaines d'otages retrouvent leurs familles", assure Joe Biden

"Ce n'est qu'un début, mais pour l'instant cela se passe bien." Le président américain Joe Biden a salué la libération des otages et des prisonniers palestiniens au premier jour de trêve entre le Hamas et Israël. Vingt-quatre premiers otages (13 Israéliens, dix Thaïlandais et un Philippin) sont ensuite arrivés en Israël via l'Egypte. Israël a de son côté libéré 39 Palestiniens détenus dans ses prisons. De nouvelles libérations d'otages du Hamas et de prisonniers palestiniens sont attendues samedi 25 novembre. "Ces prochains jours, nous nous attendons à ce que des douzaines d'otages retrouvent leurs familles", a confirmé Joe Biden. Suivez notre direct

De nouvelles libérations prévues. Le Qatar doit annoncer samedi combien d'otages et de prisonniers doivent être libérés dans la journée. Les autorités israéliennes ont indiqué avoir reçu la liste, mais n'en a précisé ni le nombre ni l'heure prévue de leur libération. "Il reste approximativement 215 otages dans Gaza", a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne Doron Spielman. "Nous ne savons pas, dans de nombreux cas, s'ils sont morts ou vivants", a-t-il ajouté.

Dix Thaïlandais libérés par le Hamas. Dix ressortissants thaïlandais au total ont été libérés, et non 12 comme déclaré initialement, a observé le ministère thaïlandais des Affaires étrangères dans un communiqué. Quatre de ces dix personnes libérées n'avaient jamais été confirmées en tant qu'otages par les autorités israéliennes, a ajouté le ministère. "On estime maintenant à 20, le nombre de ressortissants thaïlandais encore détenus", a précisé le ministère.

L'aide humanitaire a pu entrer dans Gaza. Cette trêve permet, en outre, l'entrée d'un plus grand nombre de convois d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, en état de "siège complet" depuis le 9 octobre. Vendredi, 200 camions chargés d'aide sont entrés à Gaza, selon le service du ministère de la Défense israélien chargé des affaires civiles à Gaza. Il s'agit du "plus gros convoi humanitaire" depuis le début de la guerre, a souligné l'agence des Nations unies chargée de la coordination humanitaire (Ocha).