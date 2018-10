Deux Israéliens tués par un Palestinien en Cisjordanie

L'armée israélienne a qualifié l'attaque de "terroriste" et décrit son auteur, toujours en fuite, comme un "loup solitaire".

Deux Israéliens ont été tués par un Palestinien, dimanche 7 octobre. L'attaque a été perpétrée dans la zone industrielle de Barkan, à proximité des colonies israéliennes de Barkan et d'Ariel, dans le nord de la Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël depuis plus de 50 ans, où Israéliens et Palestiniens vivent et travaillent côte à côte.

L'attaque a eu lieu dans une usine. Un Palestinien de 23 ans, qui travaillait dans le bâtiment, a ouvert le feu. Une femme et un homme ont succombé à leurs blessures et une troisième Israélienne a été blessée, selon un porte-parole de l'armée israélienne. Tsahal a qualifié l'attaque de "terroriste" et décrit son auteur, toujours en fuite, comme un "loup solitaire"., L'armée a toutefois ajouté que l'assaillant avait également d'autres motivations, sans donner plus de détails.

Des violences sporadiques

Cette attaque est la deuxième en moins d'un mois contre des Israéliens en Cisjordanie. Le 16 septembre, un Israélien a été mortellement poignardé par un Palestinien au carrefour du Goush Etzion, un bloc de colonies dans le sud du territoire. La vague de violences qui a débuté octobre 2015 a considérablement baissé d'intensité, mais des attaques sporadiques de Palestiniens isolés perdurent, le plus souvent armés de couteaux, contre des Israéliens.