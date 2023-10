Conflit Israël-Gaza : "Quand on a une bande de bras cassés" au gouvernement, "on ne peut rien prévoir" tance un historien israélien

L'historien et diplomate israélien Elie Barnavi s'est exprimé sur franceinfo ce lundi. Selon lui, "la faillite du gouvernement" israélien "peut donner une chance à une équipe un peu plus raisonnable"

"Tout le monde peut voir la faillite de ce gouvernement, et ça peut donner une chance à une équipe un peu plus raisonnable", a estimé lundi 9 octobre sur franceinfo l'historien et diplomate israélien Elie Barnavi, deux jours après l'attaque du Hamas sur Israël qui a fait plus d'un millier de morts des deux côtés, selon un bilan toujours provisoire.

"Un gouvernement, ça se charge de prévoir. Mais quand on a une bande de bras cassés travaillée par des rêves millénaristes et ultranationalistes, sans aucune expérience ni aucune compétence, elle ne peut rien prévoir", a également déclaré l'essayiste. "Nous sommes victimes à la fois d'un manque de préparation et d'un manque de réflexion politique aggravé dernièrement par ce gouvernement improbable, le pire de notre histoire".

Une politique de l'autruche

Elie Barnavi, également professeur émérite d’histoire de l’Occident moderne à l’université de Tel-Aviv, dénonce aussi une "politique de l'autruche" de la part d'Israël. Le pays "a fait le contraire de ce qu'il aurait dû faire. Nous avons pendant des années plus ou moins favorisé le Hamas, en se disant 'on va séparer les deux fronts et ça va nous épargner le besoin de penser à une solution pour les Palestiniens'".

"On a toujours colmaté des brèches, et c'est ainsi qu'on a permis au Hamas de prendre cette initiative" d'attaquer Israël. Elie Barnavi, à franceinfo

"Ce qu'il se passe en ce moment va être un tournant de toute façon", ajoute Elie Barnavi. "Cela va avoir un peu la fonction qu'a eue la guerre du Kippour : tout a changé après, politiquement, moralement, intellectuellement".