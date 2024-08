Cisjordanie occupée : Israël annonce avoir arrêté quatre personnes soupçonnées d'être impliquées pour "incidents terroristes contre des Palestiniens"

La police et le renseignement israéliens décrivent les attaques de colons à Jit, comme "des incidents terroristes graves". Dans un communiqué commun, ces autorités israéliennes annoncent, jeudi 22 août, avoir arrêté quatre personnes pour "implication dans des incidents terroristes contre des Palestiniens" sept jours après ces violences commises dans cette commune située entre les villes de Naplouse et de Qalqilya, en Cisjordanie occupée.

Des centaines de colons armés de couteaux et d'armes à feux avaient attaqué ce village, en déclenchant "des incendies de bâtiments et de véhicules" et en jetant des "pierres et de[s] cocktails Molotov" toujours selon la police et le renseignement israéliens, qui précise encore qu'un Palestinien a été tué et qu'un autre blessé. Parmi les suspects arrêtés, figure une mineure selon le communiqué, qui assure que "l'enquête se poursuit".

Ces violences avaient suscité une vague de condamnations au sein de la communauté internationale, y compris en Israël. Depuis le 7 octobre, l'ONU a recensé plus de 1 250 attaques de colons israéliens contre des Palestiniens, dont au moins 640 ont été tués soit par l'armée israélienne, soit par les colons, selon un décompte de l'AFP.