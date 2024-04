Blocage de Sciences Po Paris : "J’appelle à une mobilisation non pas que dans les facultés, mais dans toute la France", affirme Rima Hassan

Rima Hassan, numéro 7 sur la liste LFI aux Européennes du 9 juin, était l’invitée des "4 Vérités" de France 2, lundi 29 avril.

Rima Hassan sera entendue demain par la police pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme commis au moyen d’un service de communication au public en ligne. "Cela fait sûrement référence à des posts que j’ai pu avoir sur les réseaux sociaux. On va répondre à cette convocation avec mon avocat et on en saura un peu plus demain", explique Rima Hassan, numéro 7 sur la liste LFI aux Européennes du 9 juin, invitée des « 4 Vérités » de France 2, lundi 29 avril.

Cette convocation est-elle légitime ? "Non, très honnêtement je pense que tout le monde est au fait de ces recours assez abusifs de ces procédures. Il faut bien l’inscrire dans le climat français mais plus largement dans un climat international de criminalisation des voix qui s’expriment sur la question palestinienne", estime Rima Hassan. "La logique c’est aussi de dénoncer les soutiens inconditionnels d’Israël, qui je pense, très sincèrement, pourchassent les voix qui s’expriment sur la question palestinienne. Et, à l’inverse, ce qu’il nous faut c’est de défendre nos libertés fondamentales et notamment notre liberté d’expression", ajoute-t-elle.

Attaques du Hamas du 7 octobre : "Elles relèvent de crimes de guerre voire de crime contre l’humanité"

Les attaques du Hamas du 7 octobre étaient-elles légitimes ? "Ces attaques, bien entendu, ne peuvent pas ni être justifiées ni légitimées et elles relèvent au contraire de crimes de guerre voire de crime contre l’humanité", affirme Rima Hassan.LFI a participé à la mobilisation pro-palestinienne qui a eu lieu à Sciences Po Paris. "Nous avons été invités par des étudiants, qui nous ont eux-mêmes donné la parole", précise la numéro 7 sur la liste LFI aux Européennes.

Rima Hassan appelle-t-elle à une généralisation des occupations de facultés ou d’IEP en France ? "J’appelle à une mobilisation non pas que dans les facultés, mais dans toute la France", indique-t-elle tout en disant assumer le terme de "soulèvement" utilisé sur le réseau social X. "Je fais référence à la définition du Larousse. C'est 'un mouvement collectif et massif'", a-t-elle cité.

LFI est-il en train d’instrumentaliser le drame vécu par les Palestiniens à des fins électoralistes en France ? "Pas du tout. […] Il y a une mobilisation qui est spontanée de ces étudiants il faut l’inscrire dans […] un mouvement international", conclut Rima Hassan.