Attaque d'un convoi humanitaire par Israël : l'enquête australienne pointe de "sérieuses défaillances"

L'attaque qui a coûté la vie à sept travailleurs humanitaires en avril dans la bande de Gaza, est le résultat de "sérieuses défaillances" de l'armée israélienne, selon le rapport d'enquête du gouvernement australien rendu public vendredi 2 août. Cette enquête, confiée à l'ancien chef de l'armée de l'air Mark Binskin, avait été ordonnée par Canberra en raison de la mort d'une ressortissante australienne dans cette série de trois frappes, qui avait également coûté la vie à trois Britanniques, un Américano-Canadien, un Polonais et un Palestinien.

"Une mauvaise identification"

Les sept victimes travaillaient pour l'organisation américaine World Central Kitchen (WCK), fondée par le célèbre cuisinier José Andrés. L'armée israélienne avait reconnu une série d'erreurs à divers échelons. L'attaque "n'était pas sciemment ou délibérément dirigée contre WCK", affirme le rapport, qui rappelle que l'enquête interne menée par l'armée israélienne a conclu à une "grave erreur découlant d'une sérieuse défaillance due à une mauvaise identification, à des erreurs dans les prises de décision et à des violations des règles d'engagement et des procédures opérationnelles standard". Selon le document, les militaires israéliens ont confondu le convoi humanitaire avec un convoi du mouvement islamiste palestinien Hamas en raison de la présence, sur le toit d'un des camions, d'un vigile apparemment armé travaillant pour WCK. "Dans cet incident, il semble que les contrôles des Forces de défense d'Israël aient échoué, ce qui a entraîné des erreurs dans la prise de décision et une mauvaise identification", estime le rapport.

L'une des erreurs les plus importantes a été de ne pas lire le plan de mouvement convenu au préalable entre l'armée israélienne et WCK. Israël n'a découvert l'erreur que lorsque des informations ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux environ une heure après l'attaque, conclut le rapport. Outre la litanie des défaillances opérationnelles, le rapport de Mark Binskin juge que la réaction d'Israël a été "appropriée". Deux officiers ont été rapidement démis de leurs fonctions et trois autres ont été réprimandés, selon le rapport.