Antisémitisme : 86% des Français Juifs vivent dans la peur depuis le 7 octobre, d'après une étude

86% des Juifs français affirment craindre davantage d'être victimes d'agression antisémite depuis le 7 octobre, jour de l'attaque d'Israël par le Hamas, selon une vaste enquête réalisée par l’Ifop pour l’antenne française de l’American Jewish Committee (AJC Paris).

D'après le sondage, beaucoup de Juifs décident de modifier leurs comportements pour se protéger en France, plus forte communauté juive d'Europe (avec 500 000 Juifs). Par exemple, la moitié a arrêté de porter des signes religieux dans les espaces publics et un tiers prend moins, voire plus du tout, le taxi. 19% ont retiré la mézouzah de leur façade, ce petit rouleau avec des passages bibliques que les Juifs accrochent à la porte de leur maison, 17% ont créé un groupe sur une messagerie uniquement pour échanger avec des proches, et 18% vont même jusqu'à modifier leur nom de famille sur les applications de livraison comme Deliveroo ou Amazon.

Enfin, ils sont aussi très prudents sur les réseaux sociaux, qu'ils considèrent comme dangereux pour 54% des Juifs français, notamment à cause de l'augmentation des contenus antisémites, depuis le 7 octobre. À la peur s'ajoute un sentiment de solitude, éprouvé par 80% des Juifs interrogés, après l'attaque du Hamas.

Méthodologie : Pour réaliser cette enquête, l'Ifop a notamment interrogé 500 Français de confession ou de culture juive pour évaluer leur exposition aux actes antisémites et l'impact de l'événement du 7 octobre sur leur vie quotidienne. 51% des sondés sont pratiquants, 49% se disent peu ou non pratiquants. La composition de l'échantillon présente également une parité de genre et une distribution par tranche d'âge similaire à celle de la population française générale.