Airbnb revient sur sa décision de se retirer des colonies de Cisjordanie occupée

Airbnb fait marche arrière. La plateforme de location saisonnière Airbnb a annoncé mardi 9 avril revenir sur sa décision très controversée de cesser de référencer des logements situés dans les colonies israéliennes de Cisjordanie occupée. L'entreprise était poursuivie en Israël mais aussi devant un tribunal fédéral américain, où des plaignants juifs américains l'accusaient de discrimination religieuse.

La Cisjordanie est un territoire palestinien occupé par l'armée israélienne depuis plus de 50 ans. Les colonies qui y sont construites par Israël sont considérées comme illégales par la communauté internationale qui les voient comme l'un des principaux obstacles à la paix. Le gouvernement israélien conteste cette vision.

Les bénéfices reversés à une organisation humanitaire

"Nous comprenons la complexité de ce sujet", a souligné Airbnb. Et de préciser: "Nous continuerons à accepter des offres de location en Cisjordanie, mais Airbnb ne tirera aucun bénéfice de l'activité dans la région."

Airbnb a précisé que tout bénéfice réalisé dans l'ensemble de la Cisjordanie serait remis à une organisation humanitaire à but non lucratif opérant dans différentes parties du monde, précise le communiqué. Airbnb va appliquer la même politique en Ossétie du sud et en Abkhazie, "deux autres régions disputées".

L'entreprise dit avoir toujours été opposée au mouvement de boycott contre Israël. "Airbnb n'a jamais boycotté Israël ou des entreprises israéliennes ou les plus de 20 000 hôtes israéliens qui sont actifs sur la plateforme", insiste-t-elle.