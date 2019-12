Accoucher et naître à Bethléem en 2019 reste une sacrée aventure

Selon la Bible, le Christ est né à Bethléem dans des conditions plutôt rudimentaires. Aujourd'hui, naître ou accoucher à Bethléem est, certes, plus confortable mais cela reste un petit périple dans cette ville palestinienne autonome de Cisjordanie occupée.

Nous sommes le 24 décembre et ce soir une grande partie des Chrétiens vont célèbrer la naissance de Jésus. Sa naissance, c'était à Bethléem, dans une étable. Fares et Rayan, eux, sont nés en ce mois de décembre 2019 à 5 heures du matin après une césarienne à l'hôpital de la Sainte-Famille, cet établissement géré par l'Ordre de Malte et qui a vu naître 4 700 bébés rien que cette année.

Avec quatre semaines d'avance, Fares et Rayan, les jumeaux de Jumana vont bien. Pour cette maman chrétienne, accoucher à Bethléem était important.

Je suis très contente que mes enfants soient nés ici, là où Jésus est venu sur Terre.Jumana

"C'est important pour moi car je suis chrétienne", explique Jumana. "Et puis ici, les docteurs sont très bien et il y a tout le nécessaire pour les bébés et les mamans", ajoute-t-elle. Effectivement, le taux de mortalité infantile est très bas, à 0,2%, soit au niveau des hôpitaux les plus performants au monde. En proportion, il y a même plus de personnel disponible pour les mamans que dans n'importe quel établissement français. "Je suis allée voir à Jérusalem comment ils travaillaient avec les bébés et je peux vous dire qu'ici, c'est bien, vraiment bien", affirme Louna, une infirmière. "Des femmes d'Hébron viennent ici, de Jérusalem, de Ramallah... Des mères viennent ici de toute la Palestine", complète-t-elle.

Des obstacles

Il n'est toutefois pas toujours évident de venir accoucher ici à cause de l'occupation israélienne rappelle le directeur Denis Sevaistre.

Il y a des chekpoints partout.Denis Sevaistre

Avec les contrôles israéliens, "les femmes arrivent tard quelques fois", explique le directeur. Accoucher à Béthléem, c'est aussi composer avec le poids des traditions culturelles, dans ce secteur majoritairement musulman. Ici, seul un tiers des pères accompagnent leur épouse, et surtout, elles repartent très vite. "Quand la femme vient d'accoucher et qu'elle a chez elle 3, 4 voir 7 ou 8 enfants, elle est pressée de rentrer, mais par sécurité, nous, on garde l'enfant au minimum vingt-quatre heures", racontre le pédiatre Sélim Kunkar.

Jumana et ses jumeaux devront passer plusieurs nuits à l'hôpital de la Sainte-Famille. Au printemps, Fares et Rayan recevront leurs noms de baptême : Nicolas pour l'un, Issa pour l'autre, ce qui signifie "Jésus" en arabe.