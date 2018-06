A Jérusalem, une mannequin crée un scandale en posant nue près du mur des Lamentations

Une mannequin belge a fait scandale en posant nue près du mur des Lamentations, lieu le plus sacré où les juifs peuvent prier dans la Vieille Ville de Jérusalem. Les autorités religieuses ont dénoncé un incident "embarrassant et grave". Sur le cliché, Marisa Papen, 26 ans, prend une pose lascive sur une chaise en plastique blanche avec, en arrière-plan, le mur des Lamentations qu'elle surplombe depuis la terrasse où elle se trouve.

Can you adam 'n' eve it!? The holy land just got truly holy!

It was #woman that first practised #agriculture that eventually led to early #civilisations such as #Sumeria - as told in the great #Hebrew poem "Adam and Eve in the Garden of Eden."#Israel #Jerusalem #MarisaPapen pic.twitter.com/6qRlNae1WA