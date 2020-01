Irak : trois humanitaires français portés disparus

Les quatre employés de l'association SOS chrétiens d'Orient ont disparu lundi à Bagdad (Irak), alors qu'ils se rendaient à un rendez-vous administratif. Les trois humanitaires français et leur collègue irakien ont quitté leur hôtel à bord d'une voiture. Ont-ils été enlevés ? Malgré l'inquiétude, les dirigeants de l'ONG ne l'ont pas confirmé lors de leur conférence de presse du vendredi 24 janvier.

"Quatre salariés expérimentés"

Pour l'heure, il n'y a ni demande de rançon ni revendication. "Pour des raisons de sécurité et en accord avec les autorités, nous ne pouvons pas, à ce jour, vous communiquer l'identité de ces quatre collaborateurs. Mais on peut dire qu'il s'agit de quatre salariés expérimentés, en bonne santé et avec une parfaite connaissance des zones de crise", explique Benjamin Blanchard, directeur général de l'ONG.

