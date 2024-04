Guerre au Proche-Orient : ce qu'il faut retenir de la journée du mardi 16 avril

Israël a juré, mardi 16 avril, de faire payer à l'Iran le prix de son attaque sans précédent contre le territoire israélien, malgré les appels internationaux à la retenue dans une région déjà ébranlée par la guerre dans la bande de Gaza. Franceinfo résume ce qu'il faut retenir de cette journée.

L'Iran ne sortira "pas indemne" de son attaque, prévient l'armée israélienne

Douze jours après une frappe meurtrière contre son consulat à Damas le 1er avril, imputée à Israël, l'Iran a lancé samedi soir une attaque de drones et de missiles contre le territoire israélien, la première jamais menée à partir du sol iranien. "Nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à une telle agression, l'Iran ne sortira pas indemne", a déclaré mardi le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari, lors d'une visite organisée pour la presse sur une base dans le sud d'Israël. "Tirer 110 missiles directement sur Israël ne restera pas impuni. Nous répondrons au moment, au lieu et à la manière que nous choisirons", a-t-il ajouté.

En parallèle, à Téhéran, le président Ebrahim Raïssi a prévenu, mardi, que "la moindre action" d'Israël contre "les intérêts de l'Iran" provoquerait "une réponse sévère, étendue et douloureuse" de son pays. Le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, a discuté au téléphone avec son homologue iranien, a rapporté l'agence officielle Chine nouvelle. Il précise que Téhéran a de nouveau exprimé sa "volonté de retenue" après son attaque sans précédent contre Israël.

Benyamin Nétanyahou accusé d'être "le principal responsable de la tension" entre l'Iran et Israël

Prenant le contrepied des Occidentaux qui ont condamné l'attaque iranienne, le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a reproché au Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou d'être "le principal responsable" à blâmer pour l'attaque de l'Iran contre Israël. "Le principal responsable de la tension qui a saisi nos cœurs le soir du 13 avril est Nétanyahou et son administration sanguinaire", a affirmé le chef de l'Etat turc, lors d'une intervention télévisée. "Le ciblage par Israël de l'ambassade iranienne à Damas en violant le droit international et la Convention de Vienne a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase", a estimé le président turc, l'un des critiques les plus virulents d'Israël, qu'il a qualifié "d'Etat terroriste".

L'UE et les Etats-Unis envisagent d'élargir les sanctions contre l'Iran

L'Union européenne envisage d'élargir le champ de ses sanctions déjà en place contre l'Iran, a déclaré mardi le chef de la diplomatie de l'UE. "L'idée est d'élargir le régime (de sanctions) existant contre les drones iraniens", a déclaré Josep Borrell à l'issue d'une réunion extraordinaire, en visioconférence, des ministres des Affaires étrangères de l'UE.

L'idée est soutenue notamment par la France et l'Allemagne. Le régime actuel de sanctions, qui ne concerne pour le moment que l'Iran, pourrait également être étendu aux alliés de Téhéran au Moyen-Orient, comme le Hezbollah au Liban ou les rebelles houthis au Yemen, a encore expliqué le chef de la diplomatie européenne.

"Je m'attends à ce que nous prenions des sanctions supplémentaires contre l'Iran dans les prochains jours", a déclaré, de son côté, la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen, lors d'une conférence de presse organisée au premier jour des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Depuis l'arrivée à la Maison Blanche de Joe Biden, en janvier 2021, "nous avons ciblé plus de 500 individus et entités liés au terrorisme et au financement du terrorisme par le régime iranien" et les divers mouvements qui lui sont liés dans la région, a précisé Janet Yellen.

Vladimir Poutine appelle à "la retenue" dans un entretien avec le président iranien

Une escalade aurait des "conséquences catastrophiques", a prévenu Vladimir Poutine. Le président russe a appelé Israël et l'Iran à la "retenue", lors d'un entretien avec son homologue iranien Ebrahim Raïssi mardi. Vladimir Poutine a mis en garde contre les "conséquences catastrophiques pour l'ensemble de la région" de toute nouvelle escalade, a fait savoir le Kremlin, après l'entretien entre les deux dirigeants.

Des drones explosifs lancés par le Hezbollah sur des positions israéliennes

L'Iran, qui appelle à la destruction d'Israël, s'était gardé jusqu'à présent de l'attaquer frontalement et l'affrontait via ses alliés comme le Hezbollah libanais. Mardi, le Hezbollah a revendiqué une attaque aux drones explosifs lancés depuis le Liban sur des positions israéliennes dans le nord. Le Hezbollah a ensuite annoncé la mort de trois de ses membres dans des frappes israéliennes.