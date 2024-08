Guerre au Proche-Orient : Air France prévoit de reprendre mardi les vols vers Tel-Aviv et Beyrouth

Suspendus depuis dimanche, les vols Air France et Transavia à destination de Tel-Aviv et Beyrouth devraient reprendre "à compter de mardi", a annoncé la compagnie aérienne lundi 26 août dans un communiqué envoyé à l'AFP. "A ce stade, et sous réserve de l'évolution de la situation sécuritaire à destination, la compagnie prévoit de reprendre ses liaisons entre Paris-Charles de Gaulle et Beyrouth (Liban), et entre Paris-Charles de Gaulle et Tel-Aviv (Israël)", précise-t-elle.

Les liaisons avaient été suspendues en raison de l'aggravation des tensions entre Israël et le Hezbollah libanais. L'armée israélienne a affirmé avoir déjoué une attaque à grande échelle du Hezbollah en menant de multiples frappes au Liban, mais le mouvement libanais a dit avoir réussi à lancer des centaines de drones et de roquettes sur des positions israéliennes pour venger la mort d'un de ses chefs.

Depuis le Covid, Air France effectuait habituellement une liaison par jour vers ces destinations. Elle avait interrompu les vols entre Paris et Beyrouth du 29 juillet au 15 août, mais n'avait pas suspendu récemment les liaisons avec Tel-Aviv. La suspension des vols jusqu'à minimum lundi "s'applique aussi à Transavia", la filiale low cost du groupe, a précisé le représentant d'Air France.