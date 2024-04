Attaque de l'Iran contre Israël : ce qu'il faut retenir de la journée du lundi 15 avril

Les réactions se sont poursuivies, lundi 15 avril, deux jours après l'attaque sans précédent de l'Iran contre Israël, lancée en réponse à une frappe contre le consulat iranien à Damas le 1er avril, imputée à Israël. De nombreux pays, Etats-Unis en tête, appellent à éviter un embrasement au Moyen-Orient, où la guerre fait rage dans la bande de Gaza. Malgré tout, l'armée israélienne a promis lundi "une riposte" à l'attaque iranienne. Franceinfo résume ce qu'il faut retenir de cette journée.

L'armée israélienne promet "une riposte" à l'attaque de l'Iran

Israël va "riposter au lancement de ces si nombreux missiles, missiles de croisière et drones sur le territoire de l'Etat d'Israël", a déclaré, lundi soir, le chef d'état-major de l'armée, le général Herzi Halevi, en visitant la base de Nevatim, dans le sud du pays. Le porte-parole de l'armée israélienne a déclaré pour sa part que les victimes de la frappe qui a visé le consulat iranien à Damas le 1er avril étaient des "terroristes" engagés contre Israël, livrant ainsi le premier commentaire officiel de l'armée sur cette frappe. "Les personnes tuées à Damas étaient des membres de la force Quds. Il s'agit de personnes engagées dans le terrorisme contre l'Etat d'Israël", a déclaré le contre-amiral Daniel Hagari lors d'une conférence de presse en réponse à une question.

Peu après, le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a appelé la communauté internationale à "rester unie" face à "l'agression iranienne, qui menace la paix mondiale", après cette attaque déjouée avec l'appui de plusieurs de ses alliés, dont Washington. Dans un message diffusé par ses services sur le réseau social X, lundi soir, il a salué "le soutien des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et d'autres pays pour contrecarrer l'attaque iranienne".

The international community must continue to stand united in resisting this Iranian aggression, which threatens world peace. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 15, 2024

L'armée israélienne a par ailleurs annoncé la réouverture lundi, dans la majeure partie du pays, des écoles qui avaient été fermées pour raisons de sécurité samedi face aux menaces de l'Iran.

Joe Biden veut éviter un embrasement au Moyen-Orient

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken avait assuré que les Etats-Unis ne "cherchent pas l'escalade" mais continueront "à défendre Israël et à protéger (leurs) effectifs dans la région". Le président américain Joe Biden, l'allié le plus puissant d'Israël, a assuré ensuite vouloir éviter une escalade. "Ensemble, avec nos partenaires, nous avons vaincu cette attaque", a-t-il affirmé, tout en disant œuvrer "en faveur d'un cessez-le-feu" à Gaza, "qui ramènera les otages à la maison et empêchera le conflit de s'étendre plus qu'il ne l'est déjà".

"Les Etats-Unis sont engagés pour la sécurité d'Israël. Nous sommes engagés en faveur d'un cessez-le-feu (à Gaza) qui ramènera les otages à la maison et empêchera le conflit de s'étendre plus qu'il ne l'est déjà", a déclaré le président américain, en recevant le Premier ministre irakien Mohamed Chia al-Soudani dans le Bureau ovale de la Maison Blanche. Le dirigeant irakien a, de son côté, dit espérer que "toutes les parties concernées feront preuve de retenue et arrêteront l'escalade", tout en appelant à mettre un terme à "cette guerre destructrice" à Gaza.

Le Kremlin aussi a appelé lundi l'Iran et Israël à la "retenue", après l'attaque menée par Téhéran contre le territoire israélien. "Nous sommes extrêmement préoccupés par l'escalade des tensions dans la région et nous appelons tous les pays de la région à faire preuve de retenue", a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. "Une nouvelle escalade n'est dans l'intérêt de personne", a-t-il ajouté.

La France a procédé à des "interceptions" de missiles et drones iraniens depuis la Jordanie

La France a procédé à "des interceptions" de missiles et drones iraniens visant Israël dans la nuit de samedi à dimanche depuis la Jordanie, a confirmé lundi Emmnuel Macron qui veut "tout faire pour éviter l'embrasement" au Moyen-Orient. "Nous avons une base aérienne en Jordanie (...) L'espace aérien jordanien était violé par ces tirs. Nous avons fait décoller nos avions et nous avons intercepté ce que nous devions intercepter", a déclaré le chef de l'Etat sur les chaînes BFMTV-RMC. En décidant de "frapper Israël" depuis son sol, l'Iran a provoqué "une rupture profonde", a-t-il également estimé.

"Nous allons tout faire pour éviter l'embrasement (...) et donc essayer de convaincre Israël qu'il ne faut pas répondre en escaladant, mais plutôt isoler l'Iran, réussir à convaincre les pays de la région que l'Iran est un danger, accroître les sanctions, renforcer la pression sur les activités nucléaires et puis retrouver un chemin de paix dans la région", a-t-il déclaré.

L'Iran appelle les Occidentaux à "apprécier sa retenue" face à Israël plutôt que de "l'accuser"

Les pays occidentaux "devraient apprécier la retenue de l'Iran" face à Israël à la suite de l'attaque menée par Téhéran, a déclaré le porte-parole de la diplomatie. Les pays occidentaux "devraient apprécier la retenue de l'Iran au cours des derniers mois", "au lieu de porter des accusations", a réagi Nasser Kanani alors que les Etats-Unis et les pays européens ont condamné l'attaque iranienne inédite ayant visé Israël ce week-end, que Téhéran présente comme une opération "d'autodéfense".