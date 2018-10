Nobel de physique : "Je vais être obligé de décaler les horaires de la piscine !" s'amuse Gérard Mourou à l'annonce de son prix

Le Français Gérard Mourou affirme qu'il ne s'attendait pas à décrocher le prix Nobel de physique. Il a appris l'annonce alors qu'il partait nager à la piscine.

"Je vais être obligé de décaler les horaires de la piscine", a réagi à chaud le nouveau prix Nobel de physique, le Français Gérard Mourou mardi 2 octobre. "Stockholm m'a téléphoné une demi-heure avant l'annonce. Je m'apprêtais à aller à la piscine", a t-il expliqué à franceinfo. Le scientifique ne s'y attendais pas mais, il se dit très content. "On sait que cela peut arriver, mais les chances sont tellement faibles, parce qu'il y a beaucoup de gens compétents qui peuvent l'avoir aussi", a-t-il poursuivi.

Je crois qu'il va falloir un peu de temps pour que je m'adapte, je ne m'y attendais pas.Gérard Mourouà franceinfo

"On ressent beaucoup de bonheur, c’est tellement important comme nouvelle !", a expliqué celui qui a travaillé sur les lasers qui ont permis de développer des outils utilisés dans l'industrie et la médecine. Outre le Français Gérard Mourou, le prix Nobel de physique a également été attribué mardi à l'Américain Arthur Ashkin et à la Canadienne Donna Strickland.