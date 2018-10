Prix Nobel de la paix : le gynécologue congolais Denis Mukwege et l'activiste yézidie Nadia Murad récompensés

Denis Mukwege a passé sa vie à soigner les femmes violées dans les conflits en République démocratique du Congo. Nadia Murad, capturée et violée par l'Etat islamique en Irak, est une jeune activiste des droits de l'homme et de la cause des femmes.

L'activiste yézidie Nadia Murad à la tribune des Nations unies à New York, le 9 mars 2017. (KENA BETANCUR / AFP)