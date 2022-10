Nobel de la Paix : l’histoire d’un prix

L’inventeur de la dynamite et le créateur du prix Nobel de la Paix sont bel et bien le même homme. Fils d’un grand industriel suédois, Alfred Nobel est chimiste et auteur de 150 inventions. Il est surtout un grand militant pour la paix. Avant sa mort, il crée un prix pour récompenser les personnes qui "ont apporté le plus grand bénéfice à l’humanité". C’est alors la naissance du prix Nobel. Il peut être attribué à une personne, un groupe ou une organisation.

Décerné plus de 100 fois

Cette récompense met souvent en lumière une situation politique difficile. Le prix Nobel de la Paix est pour la première fois attribué en 1901 à Henry Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge. Entre-temps, il a été décerné plus de 100 fois. En plus d’une médaille et d’un diplôme, les lauréats gagnent de l’argent. Un montant qui tourne autour de 980 000 euros. Nombre d’entre eux l’ont versé à des associations caritatives.