Le prix Nobel d'économie attribué à trois spécialistes de l'économie expérimentale, David Card, Joshua D. Angrist et Guido W. Imbens

C'est le dernier Nobel de la saison. L'Académie royale des sciences de Suède a décerné le prix d'économie à trois spécialistes de l'économie expérimentale, le Canadien David Card, l'Américano-Israélien Joshua Angrist et l'Américano-Néerlandais Guido Imbens, lundi 11 octobre.

Le trio "nous a apporté de nouvelles idées sur le marché du travail et montré quelles conclusions peuvent être tirées d'expériences naturelles en termes de causes et de conséquences", a salué le jury Nobel.

BREAKING NEWS:

The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens.#NobelPrize pic.twitter.com/nkMjWai4Gn