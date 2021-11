Photo hebdo : les meilleurs clichés de la semaine du vendredi 26 novembre

Chaque vendredi, le journal de 20 Heures vous fait découvrir les plus beaux clichés de la semaine.

En Allemagne, c'est un face-à-face en haute altitude qui a opposé un homme-araignée et un employé présent dans une tour, à Francfort. Alain Robert et Leo Urban se sont attaqués à une tour, sans filets de protection, afin d'alerter sur la situation environnementale et le réchauffement climatique. Un réchauffement qui touche notamment le Canada, victime de fortes inondations. Une ferme s'est retrouvée presque entièrement engloutie par la montée des eaux, avec une lueur de lumière qui traverse une zone grisâtre.



L'espoir pour la nature et la liberté



En Australie, les coraux s'activent et libèrent leurs œufs dans les eaux, une note d'espoir pour la repopulation des récifs marins. De l'espoir, les migrants bloqués en Biélorussie en ont, alors que les tensions entre la Pologne et la Biélorussie ne cessent d'augmenter. En Israël, malgré la présence d'un clown, les enfants sont en larmes face à la vaccination contre le Covid-19, désormais possible dans le pays. À Philadelphie, aux États-Unis, les routes laissent de belles lumières rouges, marquant les embouteillages liés aux départs pour Thanksgiving.