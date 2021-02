Ils n'avaient pas vu cela depuis dix ans. Les Pays-Bas ont été frappés, dimanche 7 février, par une forte tempête de neige, la première depuis 2010. La plupart des régions étaient recouvertes de 5 à 10 cm de neige, mais le manteau blanc atteignait 30 cm d'épaisseur par endroits, selon la chaîne de télévision publique NOS.

Résultat : tout le trafic ferroviaire dans le pays a été interrompu jusqu'à dimanche midi au moins, a annoncé l'opérateur ferroviaire NS. De nombreux vols ont également été annulés... Une petite centaine de voitures ont par ailleurs dû être sorties de la route après avoir glissé sur la neige, selon l'autorité néerlandaise des infrastructures, qui conseille aux automobilistes d'éviter de se déplacer.

Une photo tweetée par des autorités locales montrait même un chasse-neige tombé dans un fossé. Quant au gouvernement néerlandais, il a fermé pour plusieurs jours tous les centres de dépistage du Covid-19.

Fun in the snow in Amsterdam this morning! pic.twitter.com/wHjZr92ta0

This the Netherlands; youngsters having a (social distanced!) snowball fight with police on Dam square Amsterdam (we’re in lockdown with a 9 o’clock curfew. But it doesn’t snow that often here..... pic.twitter.com/poRDI8g8pN