Plainte pour le climat : le précédent hollandais

Avec ses vélos partout, les Pays-Bas ont l'image d'un pays écolo. En réalité, c'est l'un des plus gros pollueurs d'Europe. Pour arrêter les dégâts, il a fallu que des citoyens attaquent l'État néerlandais en justice pour l'obliger à réduire ses émissions de CO2. Et ils ont gagné, il y a cinq mois. Le pays est ainsi condamné à faire plus pour le climat. Du jamais vu.

Batterie de mesures

Le gouvernement s'est engagé à réduire de 25% les émissions de CO2 d'ici à 2025. Concrètement, l'État devra lutter contre l'agriculture intensive qui pollue. Contre les fumées de l'industrie, celles des navires de commerce ou encore l'activité des centrales à charbon, qui vont fermer. En tout, il y en a cinq dans le pays. Depuis, la lutte contre le réchauffement climatique fait la une des médias. Mercredi 13 mars, le gouvernement annonçait une batterie de mesures fiscales concernant les grandes entreprises.

Le JT

