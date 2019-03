Pays-Bas : plusieurs blessés après des coups de feu dans un tramway à Utrecht

Coups de feu aux Pays-Bas. Plusieurs personnes ont été blessées par balles à Utrecht (Pays-Bas), lundi 18 mars, a annoncé la police néerlandaise sur Twitter. Le lieu du drame, la place du 24-Octobre, située à la périphérie du centre de la ville, a été bouclée par la police. Les services de secours sont sur place.

A shooting occurred on the #24oktoberplein in #Utrecht. The incident has been reported at 10.45 hour. Multiple people have been injured. The surrounding area has been cordoned off and we are investigating the matter.