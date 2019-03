DIRECT. Pays-Bas : le tireur en fuite, la police n'écarte pas la piste terroriste

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UTRECHT

: La sécurité est renforcée dans les aéroports et les bâtiments clés du pays, annonce la police.

: L'auteur de la fusillade dans un tramway est en fuite, indique la police néerlandaise. Elle a conseillé aux écoles de la ville de fermer leurs portes et n'exclut pas qu'il y ait plusieurs tireurs.

: @anonyme C'est ce qu'indique l'agence de presse néerlandaise ANP. Selon son journaliste sur place, la victime est recouverte d'un drap et gît sur la voie entre deux wagons. Mais cette information n'a pas été confirmée officiellement par la police.

: Il y aurait au moins un mort ?

: "Une enquête sur la fusillade sur la place du 24-octobre à Utrecht est en cours. Dans celle-ci, nous prenons également en compte un éventuel motif terroriste", a déclaré la police dans un tweet. L'agence nationale pour la sécurité et la lutte contre le terrorisme (NCTV) a également indiqué sur Twitter qu'un "motif terroriste (n'était) pas exclu".

: Revenons sur les principales informations de cette matinée.



Des tirs dans un tramway ont fait plusieurs blessés à Utrecht, aux Pays-Bas, annonce la police de la ville, qui évoque un "possible motif terroriste".



• Edouard Philippe et plusieurs ministres étaient attendus à 11h30 à l'Elysée pour faire des "propositions" à Emmanuel Macron après les violences de samedi. Le gouvernement a reconnu des "dysfonctionnements" dans le dispositif de sécurité à Paris.



• Cinq détenus de la prison de Condé-sur-Sarthe (Orne), où un détenu et sa compagne avaient attaqué deux surveillants au couteau il y a dix jours, ont été interpellés ce matin, dans une opération de recherche d'éventuels complices.



• Le cardinal Philippe Barbarin est sorti de son entrevue avec le pape François au Vatican. Il devait lui présenter sa démission, après sa condamnation à six mois de prison avec sursis pour non-dénonciation des abus sexuels d'un prêtre. Le Vatican n'a pas communiqué.



La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern indique que le gouvernement a validé le principe d'un durcissement des restrictions sur les ventes d'armes, trois jours après le double attentat contre deux mosquées qui a fait 50 morts.

: La police d'Utrecht évoque un "possible motif terroriste" après les tirs qui ont fait plusieurs blessés dans un tramway.

: Des journalistes sur place publient sur Twitter des photos du tramway où les tirs ont eu lieu, et des secours sur place.

: La police d'Utrecht indique en effet sur Twitter que "plusieurs personnes" ont été blessées par des tirs dans une rame de tramway. Les secours sont sur place. Nous n'avons pas d'informations plus précises pour le moment, ni sur le bilan ni sur le ou les auteurs des tirs et leurs motivations. Mais nous vous tiendrons bien sûr informés dès que nous en saurons plus.

: Fusillade aux Pays-Bas ? Des infos ? Merci