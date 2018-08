Pays-Bas : le parc désertique de Hoge Veluwe

Comme une anomalie au cœur des Pays-Bas : 50 km de massifs arides, de toundra, une mer de sable qui semble tout droit sortie du Sahara et une faune étonnante... Le parc de Hoge Veluwe dénote, dans le pays le plus densément urbanisé d'Europe. Près de 600 000 visiteurs s'y rendent chaque année, notamment pour se balader à vélo. Après plusieurs kilomètres de verdure, les arbres se raréfient, le vent se lève et la température monte, parfois jusqu'à 50 degrés.

Peinture et faune sauvage

Il y a plus d'un siècle, une sécheresse et une énorme tempête ont emporté des milliers d'hectares agricoles, laissant place à un désert qui enchante les visiteurs d'aujourd'hui. Le parc est l'oeuvre d'un couple de riches industriels néerlandais qui a racheté les terres au début du XXe siècle et fait construire une maison à l'architecture unique, surmontée d'une tour d'observation. Madame aimait la peinture et a souhaité un musée, qui recèle aujourd'hui la deuxième plus grande collection de Van Gogh au monde (91 tableaux, 300 dessins). De nombreux animaux sauvages ont colonisé le parc, d'autres ont été introduits, d'abord pour la chasse, aujourd'hui pour le plaisir des yeux.

