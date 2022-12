Pays-Bas : épinglé pour "racisme institutionnel", le ministère des Affaires étrangères présente des excuses

Un rapport indépendant commandé à la suite du mouvement Black Lives Matter a révélé que les employés de couleur du ministère se sentaient souvent exclus et ignorés par leurs collègues blancs.

Le ministère néerlandais des Affaires étrangères a présenté des excuses, lundi 12 décembre, après qu'un rapport indépendant l'a épinglé pour racisme institutionnel. "Ce qu'un certain nombre de collègues du département et des missions à travers le monde ont vécu est inacceptable et cela me touche profondément", a tweeté le ministre, Wopke Hoekstra. Commandé à la suite du mouvement Black Lives Matter, ce rapport est "douloureux et choquant", a-t-il déclaré.

Le rapport a notamment constaté qu'un nombre de personnes interrogées pensaient qu'elles étaient "ignorées", le personnel de l'ambassade recruté localement se sentant particulièrement exclu. Si les employés n'étaient "généralement pas maltraités en personne", pointe le rapport, certains subissaient souvent des "agressions verbales" en entendant d'autres personnes dénigrer des gens en raison de leur couleur de peau, leur religion ou leur origine.

Des insultes racistes

Un certain nombre d'employés ont, selon le rapport, affirmé que des personnes ont été qualifiées "à plusieurs reprises de 'singes', 'bokitos'", nom d'un gorille s'étant échappé d'un zoo néerlandais en 2007. D'autres ont été appelées "nègres" ou "Zwarte Piet", un personnage folklorique "blackface" controversé, ajoute le rapport, rédigé sur la base d'entretiens réalisés avec 33 personnes et des groupes de discussion comprenant un total de 47 personnes. Parmi celles-ci se trouvaient des employés "biculturels" du ministère travaillant aux Pays-Bas et à l'étranger, du personnel d'ambassade et certains employés blancs, est-il indiqué.

Les Pays-Bas ont longtemps promu leur image de société libérale et multiculturelle, mais le pays fait ces dernières années face à son histoire de puissance coloniale et d'esclavage.

Les médias ont rapporté que le gouvernement prévoyait de présenter dans le courant du mois des excuses officielles pour l'esclavage, un possible acte de repentance vivement critiqué, des groupes représentants les anciennes colonies affirmant qu'ils n'ont pas été consultés.