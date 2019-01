Pays-Bas : 270 conteneurs d'un cargo à la dérive ou échoués

Des ampoules par milliers qui s'échouent sur la plage, des chaussures en pagaille, des jouets, du mobilier en kit ou des téléviseurs échappés de conteneurs éventrés, jonchant des kilomètres de plage. Sur l'île néerlandaise de Terschelling, les habitants n'en reviennent pas. Ils préfèrent voir le bon côté des choses. "J'ai surtout trouvé des sandales, et comme j'en ai collecté une cinquantaine, j'arriverai bien à faire une paire", explique un habitant. "Ma femme m'a demandé de venir parce qu'elle a trouvé des jouets. Ce sera pour nos petits-enfants", ajoute un autre Néerlandais.

Trois caisses dangereuses

Au total, 270 conteneurs ont chaviré du MSC Zoe, l'un des plus gros porte-conteneurs au monde. Il faisait route vers l'Allemagne quand des vents violents ont fait basculer une partie de la cargaison au large de l'Allemagne, venue s'échouer sur les îles de Terschelling et de Vlieland (Pays-Bas). Trois caisses encore non localisées contiennent du peroxyde organique, une poudre potentiellement inflammable et toxique.

