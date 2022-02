Le yacht de Jeff Bezos fait polémique à Rotterdam

Le Y721 est un voilier hors-norme. Construit à Rotterdam (Pays-Bas), il est l’un des plus grands au monde. 127 mètres de long, ultra luxueux, d’une valeur de 430 millions d’euros. Son propriétaire n’est autre que Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, troisième fortune mondiale. Un multimilliardaire capable de toutes les folies, comme envoyer sa propre fusée dans l’espace. Mais cette fois, son nouveau jouet pourrait bien rester à quai. Son trois-mâts est tellement grand qu’il ne peut pas passer le pont de Rotterdam.

Pas question pour les habitants de toucher au symbole de la ville

Seule solution : démonter cet ouvrage historique, un symbole de la ville. Inimaginable pour les habitants. "On parle de l’homme le plus riche du monde, qui doit faire de l’évasion fiscale. Et là il veut toucher à notre monument, je ne suis pas d’accord", conteste un local. Selon la mairie, rien n’a encore été décidé. Mais Jeff Bezos serait prêt à mettre la main à la poche pour résoudre l’affaire du pont de la discorde.