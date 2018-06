Eurozapping : le siège d'un journal attaqué aux Pays-Bas, un chien secouriste star en Espagne

Une attaque à la camionnette bélier aux Pays-Bas. Mardi 26 juin à 4 heures du matin, un homme masqué a foncé dans les bureaux d'un des principaux journaux du pays avant de mettre le feu à son véhicule et de s'enfuir. Il n'y a pas de blessés, mais l'émoi est grand dans la rédaction. Le fuyard n'a pas été retrouvé. En l'absence de revendications, la police privilégie les milieux criminels plutôt qu'un acte terroriste.

La pauvreté explose en Italie

Plus de cinq millions de personnes vivent dans le dénuement absolu en Italie. Un record depuis 2005. 1,2 million d'enfants vivent dans un foyer qui ne peut pas leur assurer un toit décent et une nourriture appropriée. Même le nord du pays est touché. Les étrangers sont ceux qui souffrent le plus de la pauvreté.

Un chien secouriste en Espagne. Son maître vient de s'effondrer et Poncho lui fait un massage cardiaque. Le cocker écoute son cœur et recommence. L'exercice de la police de Madrid a fait le tour des réseaux sociaux. Poncho est devenu une star.

