Cargo en feu au large des Pays-Bas : ce que l'on sait du navire et des opérations de remorquage

Le "Fremantle Highway", bateau de 18 500 tonnes qui transporte 3 783 voitures neuves, dont 498 électriques, a été remorqué vers une position temporaire où il doit être inspecté. Un membre de l'équipage est mort pendant l'évacuation.

Il transporte des milliers de voitures et continue de brûler. L'incendie se poursuit, lundi 31 juillet, à bord du cargo Fremantle Highway, qui a pris feu dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 juillet au large des Pays-Bas, bien que son intensité ait "considérablement" réduit, selon l'Institut national néerlandais pour la gestion des eaux (Rijkswaterstaat). Depuis le début du brasier, l'un des 23 membres d'équipage évacués est mort et plusieurs ont été blessés. Le remorquage, difficile à mettre en œuvre, n'a pu débuter que dimanche. Franceinfo résume ce que l'on sait de cette opération et de ce navire.

Un mort et plusieurs blessés parmi les membres d'équipage

"L'équipage a tenté d'éteindre le feu lui-même, mais a échoué. Hélas, une personne est décédée et plusieurs autres ont été blessées", ont annoncé les garde-côtes néerlandais le jour du sinistre. La victime est un marin, mort sur une embarcation de sauvetage, selon la Nederlandse Omroep Stichting (NOS), l'audiovisuel public néerlandais. Plusieurs autres membres d'équipage ont été blessés, mais tous ont pu être évacués. Au moins sept d'entre eux ont sauté par-dessus bord avant d'être récupérés dans l'eau, les autres ont été secourus par hélicoptère. L'équipage vient d'Inde, a précisé l'agence de presse néerlandaise ANP.

Près de 3 800 voitures à bord

Parti du port allemand de Bremerhaven pour rejoindre Port-Saïd, en Egypte, avant de reprendre la mer pour Singapour, sa destination finale, le Fremantle Highway bat pavillon panaméen. Ce navire mesure 200 m de long et pèse pas moins de 18 500 tonnes. Sa mission : transporter 3 783 voitures neuves, dont 498 véhicules électriques, selon la compagnie de transport K Line, qui affrète le navire.

La cause de l'incendie est inconnue, mais l'une de ces voitures électriques pourrait en être à l'origine, selon RTL Nederland. Cette télévision privée a publié jeudi un enregistrement d'une conversation par transmission radio des équipes de secours, datant du début des opérations de sauvetage, mercredi dernier, dans laquelle l'un de leurs membres indique que l'incendie s'est déclaré "dans la batterie d'une voiture électrique".

Un risque pour l'environnement

Les opérations destinées à éteindre l'incendie ont été suspendues jeudi, afin d'éviter que le navire ne soit déstabilisé par la quantité d'eau aspergée. "La stabilité du navire est surveillée en permanence", insiste le Rijkswaterstaat, qui a affirmé, vendredi, que le cargo était intact sous la ligne de flottaison. Mais le même jour, l'association française Robin des Bois a dénoncé les "panaches de fumées blanches et toxiques" dégagés par le navire en feu. "Bientôt, l'épave pourrait être responsable d'une marée noire, et même de plusieurs si l'on prend en compte le carburant de la plupart des véhicules", redoute-t-elle.

L'association de protection de l'environnement rappelle le précédent du Felicity Ace, un autre voiturier, qui a coulé le 1er mars 2022 au large de l'archipel des Açores, treize jours après avoir pris feu.

Le Fremantle Highway a pris feu au large des Pays-Bas. Il se trouvait à 18 km au nord de l'île néerlandaise de Terschelling, à cheval entre la mer du Nord et la mer des Wadden, classée au patrimoine mondial de l'Unesco et riche d'une diversité de plus de 10 000 espèces aquatiques et terrestres. Pour éviter des conséquences irréversibles pour l'environnement, les autorités ont organisé le remorquage du cargo.

Le remorquage retardé en raison du vent

Initialement prévu samedi, le remorquage a été reporté en raison d'un vent de sud-ouest qui "aspirait" la fumée au-dessus du remorqueur. Ce phénomène présentait un risque pour la santé de l'équipage chargé de la mission. Le remorquage a finalement débuté dimanche "en début d'après-midi", alors qu'il "y avait considérablement moins de fumée", selon le Rijkswaterstaat.

Lundi, ce remorquage vers une nouvelle position temporaire s'est terminé "sans aucun problème", a salué l'agence gouvernementale. Le cargo se trouve désormais à 16 km au nord des îles de Schiermonnikoog et d'Ameland, à l'extrême nord des Pays-Bas. Une position qui correspond mieux "aux différents scénarios et aux conditions météorologiques attendues" et qui est plus éloignée du trafic maritime. Le navire doit y être ancré et une inspection doit être réalisée.

Un bateau capable de nettoyer des déversements d'hydrocarbures en mer reste à proximité, selon les autorités qui espèrent à terme remorquer le Fremantle Highway vers un port. La destination dépend "de la situation à bord du cargo, des conditions météorologiques prévues et de la disponibilité d'un port avec les bonnes installations".