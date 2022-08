Trêve entre Israël et le Jihad islamique : "Israël ne cesse d'attaquer la bande de Gaza et cette fois-ci c'est une attaque non justifiée", dénonce la cheffe de la mission Palestine en France

"C'est la énième trêve qui suit la énième attaque contre le peuple palestinien. Le scénario se répète à chaque fois qu'il y a des élections israéliennes en vue", a souligné ce lundi 8 août sur franceinfo Hala Abou-Hassira, ambassadrice et cheffe de la mission Palestine en France, après le cessez-le-feu conclu entre Israël et le groupe armé palestinien Jihad. "Quand on n'invoque pas la responsabilité première de l'Etat d'Israël dans cette attaque c'est inacceptable. Il ne faut pas juger les choses à géométrie variable".

Rappelon que, trois minutes après l'entrée en vigueur de la trêve dimanche, l'armée israélienne a annoncé mener des frappes sur des positions du Jihad islamique à Gaza, "en réponse" à des tirs de roquettes.

franceinfo : Êtes-vous confiante avec cette trêve qui a été décidée ?

Hala Abou-Hassira : Non, c'est la énième trêve qui suit la énième attaque contre le peuple palestinien. Le scénario se répète à chaque fois qu'il y a des élections israéliennes en vue. Chaque Premier ministre israélien utilise le sang palestinien, fait couler le sang palestinien et rivalise avec les autres candidats politiques en Israël pour tuer le plus de Palestiniens et faire couler le plus de sang palestinien. Quelle confiance peut-on avoir en Israël qui ne cesse d'attaquer la bande de Gaza et cette fois-ci c'est une attaque non justifiée de la part d'Israël.

Israël explique avoir attaqué la bande de Gaza car elle craignait des représailles du Jihad islamique après l'arrestation de l'un de ses chefs. Comprenez-vous cette inquiétude ?

C'est à chaque fois le même scénario, on craint quelque chose et on finit par lancer une attaque meurtrière et par tuer des enfants. Quinze enfants palestiniens, 4 femmes palestiniennes, 350 blessés, 44 morts au total, avec une destruction massive de l'infrastructure dans la bande de Gaza et la terreur vécue par les 2 millions d'habitants. Comment peut-on justifier une telle réaction ? Israël attendait une réaction de la part du Jihad islamique après avoir arrêté le leader et faute de réaction Israël décide, seul, de lancer une attaque meurtrière contre la bande de Gaza. Israël est en train de juger les intentions et de justifier ses attaques par des craintes. Israël est la puissance la plus forte militairement dans la région, elle a le don d'intercepter les roquettes.

Israël n'a donc pas de raison de s'inquiéter ?

Il ne faut pas oublier que le peuple palestinien est sous occupation militaire qui dure depuis plus de 55 ans. Il y a un système d'apartheid imposé sur l'ensemble du peuple palestinien occupé. C'est le peuple palestinien sans abri, sans protection, qui a le droit de se défendre et c'est la protection du peuple qui doit être assurée contre l'État agresseur et l'État occupant. Les réactions internationales y compris celles de la France, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, sont inacceptables. Quand on met dos à dos l'agresseur et l'agressé c'est inacceptable. Quand on n'invoque pas la responsabilité première de l'État d'Israël dans cette attaque c'est inacceptable. Il ne faut pas juger les choses à géométrie variable.

Vous demandez plus de protection internationale ?

Cela a été voté par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies : la garantie de la protection internationale à la population palestinienne sous occupation. Il est plus que nécessaire d'assurer cette protection. Il est important que l'impunité d'Israël, qui est devenu un État au-dessus de la loi, cesse. Il faut que la Cour pénale internationale accélère son enquête dans les crimes de guerre commis par les responsables israéliens pour juger les responsables. Il est important de mettre fin à l'occupation militaire et au régime d'apartheid imposé sur l'ensemble du territoire palestinien.