Gaza : des raids israéliens font quinze morts dont un chef jihadiste

La bande de Gaza a été la cible de frappes israéliennes, vendredi 5 août. Quinze personnes ont été tuées, selon l'armée israélienne. Dans un bilan provisoire communiqué quelques dizaines de minutes auparavant, le ministère de la Santé à Gaza, a fait état de huit morts, "dont une fillette de cinq ans". De son côté, le groupe armé palestinien Jihad islamique a annoncé la mort d'un de ses chefs, Tayseer Al-Jabari.

L'armée israélienne "est en train de frapper la bande de Gaza" et cette opération vise l'organisation Jihad islamique, a déclaré l'armée. "Nous n'avons pas encore terminé", a-t-elle ajouté, un peu plus tard. "L'ennemi a déclenché une guerre contre notre peuple et nous devons collectivement nous défendre et défendre notre peuple, nous ne permettrons pas à la politique de notre ennemi de saper notre résistance", a réagi le Jihad islamique.

Ces raids surviennent après l'arrestation, lundi, d'un chef du Jihad islamique en Cisjordanie occupée, Bassem Saadi. Les autorités israéliennes craignaient en représailles des attaques en provenance de la bande de Gaza, contrôlée par les islamistes du Hamas et où le Jihad islamique est bien implanté. "A nos ennemis, et particulièrement aux responsables du Hamas et du Jihad islamique palestinien, je voudrais insister : votre temps est compté. La menace [sur le sud d'Israël] sera éliminée d'une façon ou d'une autre", a déclaré le ministre israélien de la Défense Benny Gantz.