Aide humanitaire à Gaza : les États-Unis vont construire un port temporaire au large de l'enclave

La présidente de la Commission européenne a annoncé, vendredi 8 mars, un corridor maritime pour acheminer l'aide humanitaire vers Gaza depuis Chypre. La veille, les États-Unis ont annoncé la construction d'un port temporaire au large de Gaza pour récupérer davantage de chargements.

Dans la matinée du vendredi 8 mars, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a visité le port de Larnaca (Chypre), et a annoncé un corridor maritime pour acheminer l'aide humanitaire à Gaza. "Nous sommes très près de l'ouverture de ce corridor, qui devrait avoir lieu ce dimanche", a-t-elle indiqué. Des bateaux qui, depuis Chypre, vont parcourir 370 km pour rejoindre le port de Gaza. Ils devraient livrer 300 000 repas dans un premier temps.

Comment transborder les chargements vers la plage ?

Le plan annoncé par les Américains, jeudi, est plus ambitieux. L'armée va construire un port temporaire au large de Gaza. Il pourrait ressembler à une immense plateforme pour l'accostage de gros bateaux et le déchargement de containers. Il permettra de récupérer beaucoup plus de volume venant de Chypre, mais encore faut-il transborder les chargements vers la plage. Il existe deux options : de plus petits bateaux faisant des allers-retours, ou bien la construction d'un pont par les Américains. Tsahal sera autorisée à contrôler les chargements partant de Chypre pour éviter, dit l'armée israélienne, que des armes ne transitent vers Gaza.