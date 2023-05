Nouvelle-Zélande : au moins six morts dans l'incendie d'un hôtel à Wellington

Les secours estiment qu'environ 90 personnes se trouvaient dans l'établissement au moment de l'incendie. Les causes sont pour l'instant inconnues.

Au moins six personnes ont péri, mardi 16 mai, dans l'incendie d'un hôtel de quatre étages hébergeant des travailleurs et personnes défavorisées dans la capitale de la Nouvelle-Zélande, Wellington. D'immenses flammes et une épaisse fumée se sont élevées dans la nuit de lundi à mardi du dernier étage du Loafers Lodge, situé dans le centre de la ville.

Les pompiers ont retrouvé six corps à l'intérieur du bâtiment incendié. Les services de secours estiment qu'environ 90 personnes se trouvaient dans l'établissement au moment de l'incendie. Le toit s'étant effondré, l'ensemble du bâtiment n'a pas encore été fouillé. Pour l'heure, plus d'une cinquantaine de personnes ont été secourues. Six personnes ont été transportées à l'hôpital, dont une dans un état critique, et 15 autres ont été soignées sur place, selon les services de secours.

L'alarme incendie ne s'est pas déclenchée automatiquement, a ajouté le commandant adjoint des Services nationaux d'incendie et de secours, Brendan Nally. Le directeur régional des services d'incendie et de secours, Bruce Stubbs, a de son côté qualifié de "suspecte" l'origine de ce feu. La cause de l'incendie reste pour le moment "inexpliquée", selon la police qui a annoncé l'ouverture d'une enquête.