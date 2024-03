Suède : avec l'adhésion à l'Otan, les voix pacifistes peinent à se faire entendre

Avec l’adhésion de la Suède à l’Otan et la remilitarisation à marche forcée du pays nordique, les voix pacifistes et anti-Alliance atlantique deviennent de plus en plus inaudibles dans le pays nordique. C'est ce que dénoncent les principales ONG œuvrant pour le désarmement et la non-prolifération, des organisations centenaires qui se sont vues retirer leurs subventions publiques par le gouvernement suédois, une coalition de droite alliée à l'extrême droite.





Selon Malin Nillson, secrétaire générale de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, des ONG ont été sanctionnées pour leur prise de position anti-Otan. “Quand le monde se met à dépenser davantage dans le militaire, ça se termine toujours en guerres, on aurait préféré voir la Suède se faire le porte-voix de la paix, explique-t-elle. Il est clair que le gouvernement actuel ne veut pas soutenir le débat d’opinion sur les questions internationales, la police et la sécurité ici en Suède", reprend Malin Nillson.

"Il n’y a eu aucune discussion sérieuse concernant l'Otan sur les concessions à faire pour faire partie de cette alliance." Malin Nillson, secrétaire générale de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté à franceinfo

Grand producteur d'armement et allié tacite des États-Unis, la Suède a pourtant toujours choyé son image de pays neutre et pacifiste. Pour Malin Nilsson, le changement de visage s’assume aujourd’hui sans fard. "Depuis plus de 10 ans, on surfe sur cette image, le masque est tombé. Maintenant, le gouvernement estime qu’il n’a même pas besoin de faire semblant de soutenir les ONG antimilitaristes et le débat d'idées. Il dit ouvertement : 'Ce qu’on veut c’est remilitariser et faire du commerce avec des pays, peu importe qu’ils soient des démocraties ou pas'", souligne la militante antimilitariste.

"La Suède risque de prendre une direction militariste"

Svenska Fred, une organisation centenaire qui milite pour le désarmement, partage le même constat et la même inquiétude. Elle a perdu 25% de son budget. "Le risque pour la société suédoise, c’est que la démocratie s’appauvrisse, qu’on n’entende plus ces voix qui documentent, scrutent et s’opposent aux arguments avancés par l’industrie de l’armement, par les partisans de l’OTAN etc... Et que la Suède prenne une direction militariste", relève Linda Åkerström, en charge du plaidoyer au sein de Svenska Fred.

Au total, la Suède versait moins de 2 millions d’euros par an à 18 organisations pour la paix, soit une goutte d’eau par rapport aux plus de 10 milliards d'euros qu’elle va débourser pour sa défense en 2024.