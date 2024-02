Otan : 18 pays sur 31 atteindront l'objectif de dépenses militaires en 2024

Dix-huit pays de l'Otan sur 31 atteindront cette année l'objectif de 2% du PIB en dépenses militaires, a annoncé mercredi 14 février le secrétaire général de l'Alliance Jens Stoltenberg, quelques jours après les attaques de Donald Trump contre les mauvais payeurs en Europe. "C'est un autre chiffre record", s'est félicité Jens Stoltenberg devant la presse. En 2014, seuls trois pays avaient atteint cet objectif de 2%, a-t-il ajouté.

"Nous faisons de réels progrès, les alliés européens dépensent plus", a-t-il martelé. Cependant, a-t-il aussitôt souligné, "certains alliés ont encore un long chemin à parcourir". "Nous nous sommes mis d'accord lors du sommet (de Vilnius, en Lituanie) sur le fait que tous les alliés devraient investir 2% et que ce 2% était un minimum", a-t-il expliqué.

Les mots de Donald Trump

Réclamée de longue date par les Etats-Unis, l'augmentation des dépenses de défense des pays européens a été rappelée la semaine dernière de façon tonitruante par Donald Trump, ancien président et probable candidat républicain lors du scrutin de novembre. Relatant, lors d'un meeting de campagne, une conversation qu'il aurait eue avec un chef d'Etat, l'ex-président et candidat a affirmé : "L'un des présidents (...) s'est levé et a dit : 'Monsieur, si on ne paie pas et qu'on est attaqués par la Russie, est-ce que vous nous protégerez ?' 'Non, je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerai à faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer vos factures'".

Ce type de déclarations "sape notre sécurité à tous, y compris celle des Etats-Unis", a réagi Jens Stoltenberg, tandis que le président américain Joe Biden dénonçait des propos "affligeants et dangereux".