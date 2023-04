Après l'adhésion de la Finlande à l'OTAN, un convoi nucléaire alimente les rumeurs de vengeance russe

Alors que la Finlande est devenue le 31ème membre de l'OTAN, les images de missiles balistiques russes éveillent à tort les soupçons quant à un déploiement imminent de la part de la Russie.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrent un convoi militaire transportant 3 missiles nucléaires. Plusieurs internautes les présentent comme russes et assurent que la scène s'est déroulée à la frontière avec la Finlande après l'entrée de celle-ci dans l'OTAN. Or, plusieurs éléments permettent de prouver que ces images ont été tournées à plus de 800 kilomètres de là et qu'elles pourraient correspondre à des exercices militaires récents mais sans lien avec l'adhésion finlandaise dans l'Alliance Atlantique.