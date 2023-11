Durée de la vidéo : 3 min

Actrice et ambassadrice de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, Cate Blanchett, s’est exprimée sur la situation des réfugiés dans le monde.

“J'exhorte chacun de vous qui êtes présents ici aujourd'hui à refuser fermement ce mythe dangereux, colporté bien trop largement, attisant bien trop de peur et d'hostilité, qui voudrait que tous les réfugiés cherchent à venir ici, en Europe” a déclaré Cate Blanchett, actrice et ambassadrice de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), au Parlement européen. “Pourquoi ces gens ne partent-ils pas plus loin ? Parce que, comme moi, comme nous tous si nous étions à leur place, ils veulent rentrer chez eux, auprès des leurs, sur leurs terres, avec leur famille”. Elle rappelle que “les déplacements forcés ont passé la barre fatidique des 114 millions de personnes. Parmi ces 114 millions, 62,5 millions sont des déplacés internes, de leur propre pays. Et parmi les 36,4 millions restants qui doivent quitter leur pays, 69 % restent dans les pays voisins, comme le Bangladesh, le Soudan du Sud, la Jordanie, le Niger et le Liban”.

“Ces dernières semaines, nous avons tous, horrifiés, été témoin de la violence qui enflammait Israël et Gaza”

A propos du conflit entre Israël et la Palestine, Cate Blanchett déclare: “Je ne viens pas d'Israël, ni de Palestine. Je ne fais pas de politique, ni même d'analyse politique. Mais je fais partie des témoins. (...) Je ne peux pas fermer les yeux. Au cœur de mon double rôle d'actrice et d'ambassadrice de bonne volonté du HCR, il y a la condition humaine et l'histoire humaine. Ces dernières semaines, nous avons tous, horrifiés, été témoins de la violence qui enflammait Israël et Gaza. Le conflit a fait, et continue à faire, des milliers de victimes innocentes. Cette semaine, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a appelé, avec plusieurs autres organisations humanitaires, à un cessez-le-feu humanitaire immédiat et à la libération immédiate de tous les civils retenus en otage”.