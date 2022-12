Saint-Sylvestre 2022 : "La police nationale va intensifier ses contrôles en ce qui concerne l'alcool au volant et les stupéfiants", assure sa porte-parole

Sur l'ensemble du territoire français, 90 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour la soirée du Nouvel An.

À l'occasion de la Saint-Sylvestre, "la police nationale va intensifier ses contrôles, notamment en ce qui concerne l'alcool au volant, les stupéfiants et tout ce qui ressort de la sécurité publique", assure samedi 31 décembre sur franceinfo Sonia Fibleuil, porte-parole de la police nationale. 90 000 policiers et gendarmes sont mobilisés sur l'ensemble du territoire français, dont 5 400 à Paris et en petite couronne pour cette nuit du Nouvel An.

Les policiers "seront aux côtés des militaires du réseau Sentinelle ce samedi soir sur la voie publique pour prévenir le risque terroriste". Ils feront également attention à ce que "les interventions d'urgences ne soit pas entravées, à enlever les véhicules épaves qui font souvent l'objet d'incendies et à faire des visites de parties communes d'immeubles pour enlever d'éventuels cailloux, pavés qui pourraient être utilisés contre les forces de l'ordre dans certains quartiers sensibles".

Sonia Fibleuil précise que ces opérations ont lieu "sur tout le territoire et dans les quartiers sensibles particulièrement parce qu'il peut y avoir un risque de dégradation ou d'incendie de véhicules, ou d'usage de feux d'artifice à tirs tendus contre les forces de l'ordre". "On fait aussi des contrôles routiers sur les axes prioritaires et des contrôles d'identité sous l'autorité du procureur de la République", indique-t-elle.