Nouvel An : 90 000 policiers et gendarmes mobilisés en France, annonce le ministère de l'Intérieur

Le dispositif le plus important sera déployé à Paris et dans la petite et la grande couronne. 100 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés pour le Nouvel An 2020. Ils étaient 95 000 en 2021.

Article rédigé par franceinfo Radio France

Temps de lecture : 1 min.

Célébration du Nouvel an sur les Champs-Elysées à Paris, le 1er janvier 2022. (?TATIF/WOSTOK PRESS / MAXPPP)

90 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour le week-end du Nouvel an sur l'ensemble du territoire français, annonce vendredi 30 décembre le ministère de l'Intérieur. "Le niveau élevé et persistant de menace terroriste ainsi que les récents événements survenus à Paris contre la communauté kurde doivent conduire à la plus grande vigilance et à un haut niveau de mobilisation des forces de sécurité intérieure", écrit le ministère dans son communiqué. Vigilance renforcée près des lieux de culte et dans les transports en commun Parmi ces 90 000 forces de l'ordre, 5 400 seront mobilisés à Paris et en petite couronne, selon la préfecture de police de Paris. Les agents seront particulièrement vigilants à proximité des sites symboliques et des lieux de culte dans un contexte où le niveau Vigipirate atteint le seuil "sécurité renforcée - risque attentat". Autres lieux particulièrement surveillés : les transports en commun. Gérald Darmanin demande aux forces mobilisées d'être particulièrement vigilantes "la nuit du 31 décembre" et "de faire interpeller systématiquement les fauteurs de troubles". Enfin, le ministre de l'Intérieur mentionne également les contrôles routiers "alcoolémie - stupéfiants" et demande "de conduire des opérations dès ce vendredi 30 décembre".