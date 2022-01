Nouvel An à Strasbourg et Mulhouse : 115 véhicules incendiés et 47 personnes interpellées lors d'une nuit "assez agitée"

La soirée du Nouvel An a été très agitée à Strasbourg et à Mulhouse. Au total, les forces de l'ordre ont interpellé 47 personnes, dont 6 mineurs de moins de 16 ans. 115 véhicules ont été incendiés et deux policiers légèrement blessés.

La nuit de la Saint-Sylvestre a été marquée par une "forte activité" à Strasbourg, indique une source policière à France Bleu Alsace ce samedi matin. La nuit a été "assez agitée" particulièrement dans les quartiers du Neuhof et Hautepierre, ajoute cette source policière. Au bilan, à Strasbourg, en zone police, les forces de l'ordre ont enregistré 87 véhicules brulés dont 25 par propagation. Trente personnes ont été interpellées. Parmi elles, six mineurs de moins de 16 ans arrêtés pour non-respect du couvre-feu en vigueur à Strasbourg entre 22 heures et 6 heures du matin. Deux policiers ont été légèrement blessés lors de cette soirée du Nouvel An "par des jets de pétards" rapportent la préfecture et la police nationale. Les forces de l'ordre ont notamment fait "usage de grenades" dans le quartier populaire de Hautepierre pour riposter à des tirs de mortiers. Les fonctionnaires de police ont été visés par des tirs de mortiers également à Lingolsheim et Schiltigheim. Les forces de l'ordre déployées en nombre sur le terrain relèvent "des phénomènes de bandes qui voulaient en découdre" ainsi qu'un "regain d'activité" par rapport au réveillon 2020. Par ailleurs, sur la Direction départementale de la sécurité publique du Haut-Rhin (Mulhouse, Colmar, Saint-Louis, Wittenhein), en zone police, 28 véhicules brûlés ont été recensés dont 2 deux-roues. 35 poubelles ont été incendiées. Les forces de l'ordre ont enregistré 16 tirs de mortiers. Au total, 17 interpellations ont été réalisées. 1 950 policiers, pompiers et militaires étaient mobilisés dans le Bas-Rhin, selon la préfète.