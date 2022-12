Nouvel An 2023 : une forte mobilisation policière pour la nuit du réveillon

C. Cuello

Au total, 90 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans toute la France, samedi 31 décembre, pour que la fête ne dérape pas. Le point avec le journaliste Carol Cuello, en duplex depuis l'avenue des Champs-Élysées, à Paris.

Il y aura foule sur les Champs-Élysées (Paris) pour la nuit de la Saint-Sylvestre, samedi 31 décembre. "C'est noir de monde, et la fête va être très surveillée. Le dispositif policier est très important : 5 400 policiers et gendarmes sont mobilisés. C'est un dispositif qui se veut très visible et dissuasif", rapporte le journaliste Carol Cuello, en duplex depuis l'avenue des Champs-Élysées.

Entre 400 000 et 600 000 personnes attendues sur les Champs-Élysées

13 points de filtrage ont été installés, "où il y aura systématiquement des fouilles et des palpations", poursuit-il. Les transports en commun seront également "très surveillés" durant la soirée. "On attend sur les Champs-Élysées entre 400 000 et 600 000 personnes qui vont venir fair la fête", conclut le journaliste.